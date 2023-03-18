اوروسيكل تحقق نتيجة صافية في حدود 17 مليون دينار خلال سنة 2022

كشفت اوروسيكل المتخصصة في صناعة الدراجات الهوائية عن تحقيق نتائج صافية مؤقتة لسنة 2022 في حدود 17 مليون دينار في حين ارتفع رقم اعمال الشركة بنسبة 6ر9 بالمائة مقارنة بسنة 2021 .



وعقد مجلس ادارة الشركة اجتماعا يوم 16 مارس 2023 للنظر في النتائج المالية للشركة واقتراح توزيع ارباح على المساهمين في حدود 1 دينار نظير كل سهم لكن قرار الموافقة على المقترح تعود الى الجلسة العامة العادية المرتقبة.





وستنظر الجلسة العامة في 11 نقطة من بينها نقاط متعلقة بالنتائج المحاسبية وتقارير مراقبي الحسابات واخرى تتعلق بالادارة ومن بينها التجديد للمشرفين على ادارة الشركة وتعيين ممثل عن صغار المساهمين وممثلين مستقلين صلب مجلس ادارة الشركة.









