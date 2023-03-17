يحتضن رواق الفنون ببن عروس هذه الايام الجزء الرابع من المعرض السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين بمشاركة 42 عارضا من مختلف المدارس والتوجهات الفنية .

وقال محمد المالكي عضو الهيئة المديرة لاتحاد الفنانين التشكيليين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للإنباء اليوم الجمعة ، ان هذه الدورة تتمة لسلسلة العروض التي انطلقت من قصر خير الدين بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة ثم بقاعة يحي بالبالمريوم وصولا الى هذا الجزء من الدورة برواق الفنون ببن عروس.

وتندرج هذه الدورة وفق نفس المصدر في إطار مواصلة فعاليات الشهر الوطني للفنون التشكيلية ، والذي يشهد تظاهرات موازية بعدد من دور العرض بمختلف الفضاءات داخل الجمهورية .

ويشارك في هذا الجزء ، فنانون من مختلف المدارس التشكيلية المختلفة ، فمن الكلاسيكي الى المجرد ومن الانطباعي الى الواقعي، فضلا عن عرض المجسمات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية .

المعرض الجماعي للفنون التشكيلية الذي يستقبله رواق الفنون ببن عروس، تؤثثه لوحات فنية لثلة من الفنانين العصاميين والاكادميين استهوتهم الريشة و فن الرسم، فأخرجوا نماذج لصور تشكيلية تجمع بين المحاكاة ونقل الواقع والصور الموغلة في التجريد ، وهو عصارة مجموعة متميزة من الأعمال الفنية التشكيلية حاكتها أنامل هؤلاء الفنانين في مزاوجة فنية تجمع بين الأعمال التجريدية والأعمال الواقعية ، ويتمازج في بعضها التجريدي بالرمزي ويتوزع بعضها على مجسمات فنية تحاكي صور الواقع في تجلياته المختلفة .

وينتظم المعرض في هذا الجزء من الدورة ببادرة من رواق الفنون وبمساهمة اتحاد الفنانين التشكيليين وبإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس ويتواصل الى غاية يوم 30 مارس الحالي .



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