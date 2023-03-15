التقت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان مساء يوم الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة، رئيس شركة "أوتوليف" أوروبا، فريدشوف أولدورف، والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي.



وهنأت رئيسة الحكومة، بهذه المناسبة، رئيس شركة "أوتوليف" أوروبا، على افتتاح وحدة صناعية جديدة للمؤسسة السويدية "أوتوليف تونس"، المتخصصة في صناعة عجلات القيادة للسيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات، والتي ومن المنتظر أن تؤمّن، إضافة إلى مواطن الشغل الحالية، 550 موطن شغل بهذه الوحدة الجديدة، منها 100 موطن شغل جديد بوحدة السباكة، وستمكّن هذه الأخيرة من "تصنيع عجلات القيادة محليا، عوضا عن توريدها وبقيمة مُضافة عالية على المستوى المحلي".



ويعتبر المصنع الجديد، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أولى الوحدات بالمنطقة الصناعية المندمجة رأس المرجى-الفحص، بقيمة استثمارات تقدر بحوالي 85 مليون دينار، علما وأن مجمع "أوتوليف تونس"، يوفّر حاليا ما يقارب 4000 موطن شغل، بوحداته في الفحص والناظور.



من جانبه، عبّر رئيس شركة "أوتوليف" أوروبا، عن "سعادته بافتتاح هذا المشروع الجديد الذي تم إنجازه، وفق مواصفات فنية وبيئية عالمية"، مشيرا إلى أن المؤسسة تتجه نحو إنتاج عجلات قيادة السيارات لأغلب الماركات العالمية وأن توسعة نشاطها، يُعد رسالة هامة للراغبين في الاستثمار في تونس".



كما أكد رئيس شركة "أوتوليف" أوروبا أن نجاح شركة أتوليف منذ تأسيسها في تونس يؤكد مرة أخرى على التعاون المثمر بين البلدين.







