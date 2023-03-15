وزير الخارجية يتحادث مع سفراء فلسطين والبحرين واندونيسيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، محادثات مع كل من سفير دولة فلسطين، هائل الفاهوم، وسفير مملكة البحرين، إبراهيم محمود أحمد عبد الله وسفير إندونيسيا بتونس، زهيري مزراوي.



ومثّل اللقاء بسفير فلسطين، "مناسبة للتباحث حول سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين تونس وفلسطين، في أفق انعقاد الاستحقاقات الثنائية وفي مُقدمتها اللجنة المشتركة"، وفق بلاغ للخارجية.



وجدّد الوزير، بالمناسبة، "موقف تونس الثابت الداعم والمناصر لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلّة وعاصمتها القدس الشريف".



وتم خلال اللقاء بسفير دولة البحرين، "التأكيد على أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية القادمة، وفي مقدّمتها الدورة السابعة من اللجنة المشتركة بين البلدين، وإيلاء الأهمية اللازمة لاستحثاث نسق التعاون الثنائي، ولاسيما في المجال الاستثماري، بما يتماشى مع العلاقات العريقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، حسب ما جاء في بلاغ ثان صادر عن الوزارة.



كما كان لوزير الخارجية لقاء بسفير إندونيسيا الذي جدّد عزم بلاده على المضي قدما في تطوير مجالات التعاون مع تونس وتنويعها.



وشكلت المحادثة "فرصة لاستعراض عدد من مشاريع التعاون الثنائي والاستحقاقات القادمة بين البلدين".



