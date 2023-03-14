المغرب تعلن ترشحها لاستضافة كاس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال

المغرب تعلن ترشحها لاستضافة كاس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 23:10 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلن العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرواندية كيغالي، عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.
وقال العاهل المغربي، في رسالة بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي منحت اليه بالعاصمة الرواندية، "أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".
وأوضح ، في هذه الرسالة، التي تلاها وزير التربية والتعليم والرياضى المغربي ، شكيب بنموسى، أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.
وأضاف العاهل المغربي أن هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات.








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