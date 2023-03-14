صفاقس : "الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية والتجارة الالكترونية وآفاق التصدير"، محور ندوة جهوية

انتظمت اليوم الثلاثاء ندوة جهوية ، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، حول موضوع "الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية والتجارة الالكترونية وآفاق التصدير"، وذلك بمشاركة البريد التونسي ومركز النهوض بالصادرات ومركز اعمال صفاقس.



ويندرج تنظيم الندوة في اطار احتفال مندوبية الديوان الوطني للصناعات التقليدية بصفاقس والاسرة الموسعة للصناعات التقلدية تحت اشراف الولاية، بفعاليات ايام الصناعات التقليدية واللباس الوطني التي تقام هذه السنة ايام 14 و15 و16 مارس الجاري.

وافادت مندوبة الديوان الوطني للصناعات التقلدية بصفاقس، آمال دريرة، في تصريح اعلامي، بان هذه الندوة الجهوية تهدف الى تبسيط اجراءات الاستثمار والتصدير واليات التصدير وطرق التمويل، وتقريب اجراءات وآليات الترويج عبر التجارة الالكترونية، التي اثبتت نجاعتها من اجل استغلالها على احسن وجه"

وتم مساء اليوم كذلك وسط مدينة صفاقس، تنظيم عرض للازياء بمشاركة المندوبية الجهوية للسياحة والمنوبية الجهوية للشباب والرياضة ومندوبية الشؤون الثقافية بصفاقس والنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمراة بصفاقس وعدد من المعتمديات، وعرض ازياء للمركز القطاعي للاكساء محمد علي، وعرض زي العروس الخاص بكل معتمدية بجهة صفاقس.

وتتواصل فعاليات الاحتفاء بايام الصناعات التقليدية واللباس الوطني، يوم غد الاربعاء، بتنظيم ندوة باحدى الفنادق وسط المدينة العتيقة بصفاقس، حول تثمين الاكلة التقلدية واهميتها في الترويج للسياحة الوطنية، وذلك بمشاركة عديد الجمعيات على غرار جمعية تواصل الاجيال وجمعية ابواب والمندوبية الجهوية للسياحة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة وجامعة النزل ومركز البيوتكنلوجيا بصفاقس، وذلك قبل الاحتفال الرسمي بالصناعات التقليدية واللباس الوطني يوم 16 مارس الجاري بمقر الولاية ، حيث سيتم تنظيم معرض للصناعات التقليدية وتكريم حرفيين اثنين بالجهة.

يذكر انه في اطار الاحتفال الجهوي بأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني، تم منذ غرة مارس الجاري تنظيم ورشات تكوينية حية بالمدارس الابتدائية والاعداديات، لتكوين الناشئة في اختصاصات صنع منتوجات مزخرفة والتطريز اليدوي وذلك تحت اشراف حرفيين متطوعين بجهة صفاقس.



