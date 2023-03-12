بطولة الرابطة الثانية (الجولة13) : النتائج الكاملة

بطولة الرابطة الثانية (الجولة13) : النتائج الكاملة

Publié le Dimanche 12 Mars 2023 - 17:14 قراءة: 1 د, 43 ث
      
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد :
 
الأحد 12 مارس 2023
المجموعة الأولى
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة - مستقبل قابس صفر-صفر
 
في ملعب بن حميدة مدنين
أولمبيك مدنين - أمل الرقبة 1-صفر
 
في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي - شبيبة القيروان صفر-صفر
 
في ملعب قربة البلدي
النادي القربي - النجم الرادسي 2-1
 
في ملعب المحمدية الاصطناعي
مستقبل المحمدية - مستقبل وادي الليل 1-صفر
 
في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية 3-صفر
 

 الترتيب 
-1 مستقبل المرسى 28                        13
- شبيبة القيروان 26             13
-3 النادي القربي 20           13
4- امل الرقبة 19                              13
-5 النجم الرادسي 18                          13
-6مستقبل وادي الليل               13 17
-7جندوبة الرياضية                 13 16
8- اولمبيك مدنين 15                      13
9 - امل جربة 14            13
-10 مستقبل المحمدية 13              13
-11مستقبل قابس                13         11
-12النادي البنبلي 10                13
 


السبت 11 مارس
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - نادي حمام الأنف                                2-2
 
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - مكارم المهدية                                 صفر-صفر
 
في ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن - سبورتينغ المكنين                                  2-2
 
في ملعب المطوية الصناعي
الملعب القابسي - جمعية جربة                                  صفر-صفر
 
في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة - الملعب الصفاقسي 3-صفر
 
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي - سبورتينغ بن عروس                       
 
الترتيب
-1 قوافل قفصة 13 32       
2- نادي حمام الانف 13 29
-3 الترجي الجرجيسي 25                   13
-4 القلعة الرياضية 19                      13
-5 شبيبة العمران 17                       13
-6 الملعب القابسي 16                     13
-7 هلال مساكن 15                   13
-8 مكارم المهدية 14                     13
-9 سبورتينغ بن عروس 12                13
-الملعب الصفاقسي 12                   13
11- سبورتينغ المكنين 11                  13
-12جمعية جربة 10                      13

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