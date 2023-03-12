بطولة الرابطة الثانية (الجولة13) : النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد :



الأحد 12 مارس 2023

المجموعة الأولى

في ملعب مصطفى الدوري

أمل جربة - مستقبل قابس صفر-صفر



في ملعب بن حميدة مدنين

أولمبيك مدنين - أمل الرقبة 1-صفر



في ملعب بنبلة البلدي

النادي البنبلي - شبيبة القيروان صفر-صفر



في ملعب قربة البلدي

النادي القربي - النجم الرادسي 2-1



في ملعب المحمدية الاصطناعي

مستقبل المحمدية - مستقبل وادي الليل 1-صفر



في ملعب المرسى المعشب

مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية 3-صفر





الترتيب

-1 مستقبل المرسى 28 13

- شبيبة القيروان 26 13

-3 النادي القربي 20 13

4- امل الرقبة 19 13

-5 النجم الرادسي 18 13

-6مستقبل وادي الليل 13 17

-7جندوبة الرياضية 13 16

8- اولمبيك مدنين 15 13

9 - امل جربة 14 13

-10 مستقبل المحمدية 13 13

-11مستقبل قابس 13 11

-12النادي البنبلي 10 13







السبت 11 مارس

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار

شبيبة العمران - نادي حمام الأنف 2-2



في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - مكارم المهدية صفر-صفر



في ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن - سبورتينغ المكنين 2-2



في ملعب المطوية الصناعي

الملعب القابسي - جمعية جربة صفر-صفر



في ملعب قفصة المعشب

قوافل قفصة - الملعب الصفاقسي 3-صفر



في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي - سبورتينغ بن عروس



الترتيب

-1 قوافل قفصة 13 32

2- نادي حمام الانف 13 29

-3 الترجي الجرجيسي 25 13

-4 القلعة الرياضية 19 13

-5 شبيبة العمران 17 13

-6 الملعب القابسي 16 13

-7 هلال مساكن 15 13

-8 مكارم المهدية 14 13

-9 سبورتينغ بن عروس 12 13

-الملعب الصفاقسي 12 13

11- سبورتينغ المكنين 11 13

-12جمعية جربة 10 13



