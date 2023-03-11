أفاد رئيس قسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان الدكتور ناجح بن حليمة بأن ولاية القيروان تحتل المرتبة الرابعة وطنيا في عمليات القسطرة الاستعجالية للجلطة القلبية.



وأضاف في تصريح لـ"وات" خلال المؤتمر الاول المؤتمر الاول لامراض القسطرة القلبية وطب القلب التدخلي الذي انتظم اليوم السبت بالقيروان، أن الجهة تعد في المراتب الاولى في نسب الإصابة بأمراض القلب خاصة منها الجلطة القلبية أو الذبحة الصدرية.

وأوضح أنه بحسب الاحصائيات التي أجرتها الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين خلال سنة 2016 فإن القيروان كانت تحتل المرتبة السادسة لكنها أصبحت تحتل المرتبة الرابعة على مستوى عمليات القسطرة الاستعجالية للجلطة القلبية، حسب آخر إحصائيات اجرتها الجمعية.

ولفت الدكتور بن حليمة إلى أن ما يلاحظ على مستوى الجهة هو ان الجلطة القلبية او الذبحة الصدرية لا تصيب كبار السن فقط بل أصبحت تصيب حتى الفئات العمرية صغيرة السن خلال السنوات الأخيرة.

وأرجع ذلك الى عدة عوامل منها تزايد مرضى السكري وضغط الدم وعامل السمنة واتباع نظام غذائي ونمط حياة غير متوازن بالاضافة إلى عامل الوراثة.

وبين أن قسم القلب بالمستشفى الجامعي ابن الجزار يشكو من عدة نقائص منها الاكتظاظ خاصة بقسم القسطرة القلبية الذي يستوعب 30 سريرا فقط بالاضافة الى نقص التجهيزات، مشيرا الى القسم الجديد الذي سيجهز خلال الفترة القادمة سيحل بعض الاشكاليات بقسم امراض القلب والشرايين.

وأفاد بأنه تم خلال سنة 2022 تسجيل 1930 عملية إيواء لمرضى بقسم القلب بمستشفى ابن الجزار أجري منها 630 عملية قسطرة قلبية.

وسلط المؤتمر الضوء في جلساته العلمية بالخصوص على آخر المستجدات العلمية في القسطرة القلبية وطب القلب التدخلي بحضور اطباء واساتذة في اختصاص طب القلب والشرايين من ولايات عدة.



