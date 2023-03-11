دورة دولية ودية لكرة اليد الشاطئية بالحمامات بمشاركة منتخبات تونس وفرنسا و السويد

تنظم الجامعة التونسية لكرة اليد بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية، دورة دولية ودية بالحمامات بمشاركة المنتخب الوطني التونسي للأكابرو المنتخب السويدي والمنتخب الفرنسي الأول والثاني وذلك يومي 11 و12 مارس الجاري بشاطئ احد نزل الحمامات حسب ما افادت الجامعة.



وتأتي مشاركة المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية، بطل إفريقيا 2019، في هذه الدورة في إطار برنامجه الإعدادي للمحافظة على التاج الإفريقي والذي سيمرّ عبر التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية القادمة التي ستدور بالحمامات من 24 إلى 26 جوان القادم والمؤهلة للألعاب العالمية ببالي من 5 إلى 13 أوت القادم.

كما سيشارك المنتخبن الوطني لكرة اليد الشاطئية في دورة الألعاب المتوسطية الشاطئية باليونان من 2 إلى 9 سبتمبر.



ويذكر أن المنتخبين الفرنسي والسويدي يستعدان بدورهما للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الأوروبية وبطولة أوروبا 2023.



