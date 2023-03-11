الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية: ولكبار السن نصيب في الثقافة

Publié le Samedi 11 Mars 2023 - 19:10 قراءة: 0 د, 46 ث
      
لم يفوّت مهرجان الأغنية التونسية في دورته الحادية والعشرين زيارة مؤسسات رعاية كبار السن، وقد حرص المنظمون على معاضدة جهود الدولة في الترفيه عن هذه الفئة وإدخال الفرحة على قلوبهم.

واختارت هيئة المهرجان زيارة مؤسسة رعاية المسنين "المرحوم الصادق إدريس" بقمرت يوم أمس الجمعة 10 مارس، بعرض لبيت المالوف بمسرح الأوبرا بقيادة مكرم الأنصاري.

وأطربت مجموعة بيت المالوف أسماع الحاضرين بموشحات من المالوف التونسي على غرار "ناعورة الطبوع" ووصلة في طابع الحسين بالإضافة الى كوكتال تونسي للفنان علي الرياحي وغيرها من الأغاني التونسية والطربية التي استعاد معها كبار السن ماضيهم أيام الشباب والزمن الجميل.

وثمّن مدير المؤسسة إبراهيم الوحيشي هذه المبادرة التي نظمتها إدارة مهرجان الأغنية في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وأكد على الأثر الإيجابي الذي تتركه مثل هذه التظاهرات الموسيقية و التنشيطية بالدار من خلال مساهمتها في فك العزلة عن المسنين الذين يبلغ عددهم 65 شخصا وتتراوح أعمارهم بين 60 و 95 سنة.

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