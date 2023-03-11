وزارة الاسرة: الايقاف الفوري لمدير مؤسسة اعتدى على عاملة بالقصرين والتعهد بالضحية لضمان حقوقها

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، السبت، أنه تقرر الإيقاف الفوري لمدير مؤسسة اعتدى على عاملة في ولاية القصرين وفتح تحقيق إداريّ ومباشرة الإجراءات القانونية ضدّه، الى جانب التعهّد بوضعيّة العاملة ومرافقتها لضمان حقوقها.



وأكدت الوزيرة، حسب بلاغ للوزارة، أنه تقرر أيضا إيواء الضحيّة بأحد مراكز "الأمان" التابعة للوزارة لإيواء النساء ضحايا العنف ضدّ المرأة والتعهّد النفسي بها إلى حين إعادة عرضها على المراقبة الطبيّة يوم الاثنين القادم، وفق بيان صادر اليوم عن الوزارة.



وشددت وزيرة الأسرة والمرأة على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتسليط العقوبات اللازمة على القائم بالعنف، وذلك إثر تواصلها مع الضحية للاطمئنان على صحتها.



وكانت الوزيرة قد كلّفت فريقا من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة بالتعهّد بالضحيّة ومرافقتها عن قرب، مؤكدة وقوف مؤسسات الدولة صفّا واحدا في مواجهة جرائم العنف ضدّ الفتيات والنساء.



وقد باشرت المصالح الأمنية والجهات القضائية متابعة الواقعة فوريّا وإجراء ما يتعيّن طبقا للمقتضيات القانونيّة الرادعة لجرائم العنف ضدّ المرأة.



يذكر أن الضحيّة هي عاملة تعرضّت أمس الجمعة إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل مدير مؤسستها في ولاية القصرين.



