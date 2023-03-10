تم اليوم الجمعة بالعاصمة امضاء مذكرة تفاهم بين 13 مجمعا تنمويا نسائيا وعدد من المساحات التجارية الكبرى لتيسير تسويق منتوجات المجامع التنموية النسائية بهذه المساحات التجارية.



و سيتم بمقتضى هذه المذكرة عرض مختلف منتوجات هذه المجامع التنموية النسائية باربع مساحات تجارية كبرى بداية من النصف الثاني من شهر رمضان المعظم القادم



وينص الاتفاق بالخصوص على المنتوجات التي تم تحديدها لترويجها بهذه المساحات التجارية الكبرى وذلك حسب الاسعار المرجعية المحددة للغرض



و أوضحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى خلال اشرافها على موكب التوقيع، ان امضاء هذه المذكرة يأتي تطبيقا لمقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة المهنية للمساحات التجارية الكبرى التي تم توقيعها يوم الأحد الماضي على هامش تنظيم المعرض الوطني الأول للمجامع التنموية النسائيّة "النفاذ إلى الأسواق



وثمنت وزيرة المرأة جهود غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الخاصة الكبرى لمعاضدة جهود الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.





من جهته عبّر رئيس الغرفة المهنيّة للمساحات الكبرى الهادي بكور عن ثقته في نجاح هذه التجربة النموذجية وامكانية تطويرها مشيرا الى اهمية المساهمة الفعالة للمساحات الكبرى في تسويق منتوجات المجامع التنموية النسائية



وللاشارة حضر موكب امضاء مذكرة التفاهم الموقعة تحت اشراف وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كل من رئيس الغرفة المهنيّة للمساحات التجاريّة الكبرى الهادي بكور وممثلي المساحات التجارية الكبرى "كارفور وجيان ومونوبري والمغازة العامة"



وتمثّل المجامع المنخرطة في هذه المذكرة 13 مجمعا تنمويّا نسائيّا في 4 ولايات بكل من سيدي بوزيد والمهدية وسوسة وقبلي وهي (المجمع التنموي الفلاحي النسائي "رائدة" الرقاب والمجمع التنموي الفلاحي النسائي "حراير المزونة" والمجمع التنموي الفلاحي النسائي "الريحان" ببئر الحفي والمجمع التنموي الفلاحي النسائي "مقديات" بمنزل بوزيان والمجمع التنموي الفلاحي النسائي "بطومات" بسوق الجديد والمجمع التنموي النسائي "رياحين" بمنزل بوزيان ومجمع الخير والبركة ببومرداس ومجمع الحراير الشابة ومجمع الأمل النفاتية بشربان والمجمع التنموي النسائي دراهم والمجمع التنموي النسائي النجاح ومجمع دار الدقلة سوق الاحد والمجمع التنموي التفاؤل دوز)





