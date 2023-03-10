نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بسليانة بالشراكة مع المستشفى الجهوي بسليانة، اليوم الجمعة، قافلة صحية في اختصاص أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم بالمستشفى الجهوي بسليانة، أمّنها 20 طبيبا من جميع مستشفيات العاصمة وشملت 800 شخصا من مختلف الشرائح العمرية من معتمديات الجهة.



وذكر المدير الجهوي للصحة بسليانة، عادل الحدادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة تندرج في إطار تقريب الخدمات الصحية للمواطنين، ومن المنتظر تنظيم قافلة مماثلة في الأيام القادمة، نظرا للنجاح الذي عرفته القافلة اليوم والاقبال الكثيف عليها.

وأشارإلى أنّ دورة تكوينية انتظمت بالتزامن مع هذه القافلة لفائدة الإطارات الطبية في الخطوط الأمامية للتحسين من قدراتهم في تأمين حصص علاج ومداواة للمرضى خاصة أن الجهة تضم عددا هامة من المصابين بالروماتيزم وآلام المفاصل.



وفي تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أعرب عدد من المرضى عن استحسانهم لبادرة تنظيم هذه القافلة، وأشاروا إلى أنّ عددا من منهم لجأ إلى كراء سيارات للانتفاع بخدمات داعين الجهات الصحية إلى تكثيف مثل هذه المبادرات في جل الإختصاصات.



