الدورة 21 لمهرجان الأغنية: تكريم نخبة من الصحفيين في سهرة الاحتفاء بعُليّة والهادي الجويني

ولذلك اختارت هيئة تنظيم الدورة 21 لمهرجان الأغنية تونسية (7 - 12 مارس 2023)، في سهرة أمس الخميس 9 مارس، تكريم نخبة من الصحفيين الذين واكبوا مختلف دورات المهرجان وساهموا في تغطية فعالياته، فعملوا على إشعاعه وطنيا وإقليميا ورافقوا الفنانين في خطاهم الأولى نحو الشهرة والنجومية.وتولّى الأسعد سعيّد، رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية، رفقة محمد الهادي الجويني رئيس لجنة تنظيم الدورة 21 من مهرجان الأغنية التونسية تكريم مجموعة من الأقلام الصحفية ومن الإذاعيين وهم حسن بن أحمد (جريدة البيان) والهادي السنوسي، (جريدة المصور)، ومحمد الماطري صميدة (دار الأنوار) وعلياء بن نحيلة (دار الصباح) والحبيب جغام (الإذاعة الوطنية)، ورابح الفجاري (إذاعة المنستير). وقد تولّى تقديم هذه السهرة الصحفيّان في الإذاعة الوطنية كريمة الوسلاتي ومعز الغربي.وخُصّصت هذه السهرة للاحتفاء بالفنانيْن الراحليْن الهادي الجويني (1909 - 1990) وعُليّة (1936 - 1990)، فغنّى من أعمالهما الخالدة الفنان محمد الجبالي والفنانة ألفة بن رمضان.وأدّت ألفة بن رمضان لعُليّة "منحبش فضة وذهب" و "يا سيد الناس" و "علي جرى"، كما قدمت من ألبومها الخاص "عندي غزالي" (وهي استعادة لأغنية الفنان الهادي حبوبة). ووفاءً للهادي الجويني، غنى محمد الجبالي "لاموني اللي غارو مني" و "سمراء يا سمراء" و"يا محسونة قلي علاه" ليختم بأغنيته التي أداها بتوزيع مختلف عن المألوف "خليني جنبك".وتواصل في هذه السهرة التباري ضمن مسابقة "الأغنية الوترية"، حيث تابع الجمهور أغاني خمس متسابقين. وكانت الإطلالة الأولى على ركح مسرح الأوبرا لحاتم نور الدين الذي أدّى "نادت عليا باسمي" وهي من كلمات وألحان الحبيب المحنوش وتوزيع منير الغضاب، إثر ذلك قدّم المغني عز الدين خلفة "هسس عليا" وهي من كلمات وألحان وتوزيع قيس الزايري.وغنّت المتسابقة سارة بن شيخة "سلامي خوذيه" التي ألف كلماتها الشاعر مختار العلوي ولحنها الموسيقي أنيس المليتي وتوزيع رواد رحومة. كما قدمت ردينة بن حسين أغنية "توحشتك برشا" عن كلمات لصادق شرف وألحان حبيب محنوش، و غنّى محمد العائدي "زعمة هي" كلمات حاتم القيزاني وألحان محمد علي بالشيخ وتوزيع عماد قنطارة.وتختتم مساء اليوم الجمعة مسابقة "الأغنية الوترية" في سهرة تحتفي بالفنانيْن علي الرياحي وصليحة، ومشاركة خاصة للفنان صلاح مصباح والفنانة آية دغنوج، قبل أن يُفسح المجال في سهرة السبت لمسابقة "الأنماط الجديدة".وجدير بالتذكير أن جمهور مهرجان الأغنية التونسية بإمكانه التصويت وترشيح متسابقهم المفضل لنيل "جائزة الجمهور "بعد انتهاء كل سهرة، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان www.chansontunisienne.tn