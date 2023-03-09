الفيلم الإيراني "مهاجرون" لمسعود أحمدي يُتوّج بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس

فاز الفيلم الإيراني "مهاجرون" للمخرج مسعود أحمدي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل (الجائزة الكبرى) في اختتام الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان "كرامة تونس" (4 - 8 مارس 2023).



وآلت جائزة الفيلم الروائي القصير لشريط "عار" للمخرج علي رياحي، وهو أيضا فيلم إيراني. ونوهت لجنة تحكيم الأفلام الروائية المتكونة من الباحثة والأكاديمية لمياء بلقايد قيقة، الموسيقي والمنتج سيف الدين هلال والمخرج الهندي سيد جزيب علي بالفيلم التونسي "عبور" (TranStyx) للمخرج المنصف الزهروني. ونال تنويه اللجنة، الفيلم الروائي القصير العمل التركي "أًصوات الأقفال" لإلهام بكير.



وذهبت جائزة الفيلم الوثائقي الطويل للعمل التونسي "عقرب مجنونة" إخراج أكرم منصر، فيما حاز جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير العمل البلجيكي "ترامادول" (Tramadol).



ومنحت جمعية "أكتيف" الجمعية المنظمة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان، جائزتها لفيلم التحريك الفلسطيني "ليل" (Night).



وجدير بالتذكير أن الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان سجلت عرض 37 فيلما من 16 بلدا هي تونس والمغرب ولبنان ومصر والعراق وفلسطين وإيران وتركيا وكولومبيا وكوريا وكندا وفنلندا وفرنسا وبلجيكا والنمسا واسبانيا.



ويطمح المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان كرامة تونس إلى تعزيز وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع من خلال عروض الأفلام، وإثارة النقاش وتشجيع التفكير النقدي والمشاركة المدنية، وتعزيز الحوار الديمقراطي المفتوح حول قضايا حقوق الإنسان بين مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية والمنظمات وعامة الناس.





