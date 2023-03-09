التونسي عزيز دوقاز يتاهل الى ربع النهائي دورة بويرتو فالارتا المكسيكية

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 11:17 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تأهل اللاعب التونسي عزيز دوقاز إلى الدور ربع النهائي لدورة بويرتو فالارتا المكسيكية للتنس التي تقام على ملاعب صلبة من 6 الى 12 مارس الجاري وذلك اثر فوزه فجر اليوم الخميس على الكازاخستاني تيس يافسياف /المصنف 314 عالميا/ بنتيجة 1-6 و0-6.

وسيلتقي عزيز دوقازالمصنف 269 عالميا في ربع النهائي مع الفرنسي بنوا بار المصنف 209 عالميا الذي فاز بدوره على الإسباني دانيال رينكون المصنف 319 عالميا بنتيجة 6/2 و5/7 و6/2.
وكان دوقاز انتصر في الدور الأول على الأرجنتيني ماركو ترونجليتي 6-صفر و7-6.


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