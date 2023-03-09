التونسي عزيز دوقاز يتاهل الى ربع النهائي دورة بويرتو فالارتا المكسيكية

تأهل اللاعب التونسي عزيز دوقاز إلى الدور ربع النهائي لدورة بويرتو فالارتا المكسيكية للتنس التي تقام على ملاعب صلبة من 6 الى 12 مارس الجاري وذلك اثر فوزه فجر اليوم الخميس على الكازاخستاني تيس يافسياف /المصنف 314 عالميا/ بنتيجة 1-6 و0-6.



وسيلتقي عزيز دوقازالمصنف 269 عالميا في ربع النهائي مع الفرنسي بنوا بار المصنف 209 عالميا الذي فاز بدوره على الإسباني دانيال رينكون المصنف 319 عالميا بنتيجة 6/2 و5/7 و6/2.

وكان دوقاز انتصر في الدور الأول على الأرجنتيني ماركو ترونجليتي 6-صفر و7-6.





