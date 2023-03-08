توزر: يوم اعلامي لفائدة فلاحي واحة تمغزة لمكافحة نبتة "الشويكة الصفراء"

نظم مجمع التنمية الفلاحية بواحة تمغزة من ولاية توزر، بالشراكة مع خلية الارشاد الفلاحي بتمغزة، يوما إعلاميا لفائدة فلاحي المنطقة خصص للنظر في سبل مكافحة نبتة "الشويكة الصفراء" وهي من بين النباتات المضرة بالغراسة وخاصة الخضروات، وفق كاتب عام المجمع طارق السويدي.



وبين السويدي ل"وات" أن فنيي دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، تولوا تقديم النصائح اللازمة للفلاحين في حال وجود النبتة وكيفية التعامل معها، مضيفا أن هذه النبتة السامة تخلف أضرارا على الأرض باعتبار أنها تنتشر وتمنع نمو الزراعات الأخرى.



وأضاف أنه لم يتم حتى الآن رصد النبتة في واحة تمغزة باستثناء شكوك حول إمكانية وجودها بواحة عين الكرمة من نفس المعتمدية بعد رصدها في بعض الواحات بمعتمدية توزر، ولاحظ أن وجودها ارتبط في السنوات الأخيرة بالتغيرات المناخية وهي تنتقل عن طريق السماد العضوي أو أعلاف الحيوانات "القرط".



ولفت الى أن معتمدية تمغزة تتميز في مجملها بإنتاج فلاحي بيولوجي بنسبة تقدر بحوالي 99 بالمائة بالنسبة للتمور والخضر والأشجار المثمرة.



