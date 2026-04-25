المصادقة على تنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري (قرار بالرائد الرسمي)

صدر بالرائد الرسمي عدد 42، بتاريخ 24 أفريل الجاري، قرار من وزير الصحة يتعلق بالمصادقة على تنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 28 ماي 2001.وينصّ هذا القرار على إلغاء أحكام الفصل 10 من كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري وتعويضه بفصل 10 جديد يشترط التقيّد عند إجراء التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري بالإجراءات والمتطلبات الفنية المضمنة بالأدلة المتعلقة بالتجارب السريرية للأدوية المعدة للطب البشري وبالدراسات الحيوية، التي تعدها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.كما يمكّن هذا القرار الوكالة من الاستناد إلى تقارير التقييم الخارجية الصادرة عن سلطات أو مؤسسات موثوق بها، بهدف تسريع إجراءات التجارب السريرية. وتتولى الوكالة ضبط شروط وكيفية استخدام هذه التقارير والموافقة عليها ونشرها على بوابتها الرسمية، وفق القرار.