رابطة ابطال افريقيا - الزمالك يلحق بالترجي خسارته الاولى بدور المجموعات

الحق الزمالك المصري بالترجي الرياضي خسارته الاولى بدور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم بعدما تغلب عليه 3-1 قي المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء بملعب برج العرب بالاسكندرية لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.وبادر الزمالك بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة التاسعة عن طريق سيف فاروق جعفر قبل ان يضاعف احمد سيد زيزو النتيجة في الدقيقة 29 من ركلة جزاء. وذلل الترجي الفارق بواسطة الجزائري رياض بن عياد في الدقيقة 57 لكن التونسي سيف الدين الجزيري حسم فوز الزمالك بهدف ثالث في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة.وتجمد رصيد الترجي الرياضي عند 9 نقاط في الصدارة بينما رفع الزمالك بفضل هذا الانتصار الاول بدور المجموعات رصيده الى 4 نقاط في المركز الثالث.وفي مباراة اخرى لحساب المجموعة ذاتها، فاز شباب بلوزداد الجزائري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي على ضيفه المريخ السوداني بهدف دون رد حمل توقيع محمد اسلام بكير في الدقيقة 35. وصعد شباب بلوزداد الى المركز الثاني بمجموع 6 نقاط بينما تقهقر المريخ السوداني الى المركز الرابع برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف خلف الزمالك.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.