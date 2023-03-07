تنظيم منتدى حول الشراكة الاقتصادية التونسية الإيطالية بروما

افتتح القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بإيطاليا مروان الكبلوطي، الثلاثاء بروما ، المنتدى الذي نظمته السفارة بالتعاون مع مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بميلانو ومنظمة الأعراف الإيطالية ، تحت شعار " تونس وجهة استثمارية قريبة للمؤسسات الإيطالية: التعريف بفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس ".



وتم، خلال اللقاء الذي حضره قرابة 70 مشاركا من ممثلي أبرز الشركات الإيطالية، التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وإمكانيات تطور التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من خلال إبراز المزايا التفاضلية التي تقدمها تونس للمستثمرين الأجانب بصفة عامة والمستثمرين الإيطاليين بصفة خاصة، ومن بينها بالخصوص القرب الجغرافي والمستوى العلمي للكفاءات التونسية والقوانين المحفزة للاستثمار بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لتونس في قلب الحوض البحر الأبيض المتوسط الذي يجعلها بوابة طبيعية لدخول الأسواق الإفريقية.

كما تم استعراض الإصلاحات التي تم اعتمادها، مؤخرا، بهدف مزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم صورة تونس كوجهة استثمارية وقطب اقتصادي واستثماري واعد.

من جهة أخرى، تم تقديم شهادات حية لمستثمرين إيطاليين في تونس في مختلف المجالات نجحوا في بعث مؤسسات وتحقيق نتائج متميزة جعلتهم يعتزمون مزيد توسيع أنشطتهم في تونس، خاصة وأن الظرف الاقتصادي العالمي الذي أفرزته جائحة كوفيد 19 كرّس مسألة القرب الجغرافي كأحد أهم حوافز الاستثمار.

وثمن الحاضرون مزايا الاستثمار في تونس وأعربوا عن ارتياحهم للإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا مؤكدين أنها سوف تساهم في تعزيز وتكثيف حضورهم في تونس.

وتم الاتفاق على تنظيم زيارة خلال الأشهر القادمة لعدد من المؤسسات الاقتصادية الإيطالية إلى جرجيس لمزيد التعرف على مميزات هذا الفضاء والنظر في إمكانيات بعث مشاريع اقتصادية بالجهة.





