ستقام بتونس يوم 14 مارس الجاري تظاهرة رياضية اولمبية على هامش "سباق التتابع حول العالم" المقرر لنفس اليوم والذي يصادف 500 يوما قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية "باريس 2024.



وسيشارك في التظاهرة عدد من موظفي مصالح السفارة الفرنسية بتونس وتلاميذ من شبكة معاهد التعليم الفرنسي بتونس ورياضيون من تونس وذلك بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية .



وافاد مصدر من اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان سباحين تونسيين سيشاركون بالمناسبة في سباقات سباحة ستقام صباح يوم 14 مارس الجاري بمسبح احد المعاهد التابعة لشبكة التعليم الفرنسي بتونس وذلك بالتنسيق مع الجامعة التونسية للسباحة.



كما سيتم خلال نفس اليوم الاحتفالي بالمعهد الرياضي "بيير دي كوبارتين" بالحي الاولمبي تنظيم تظاهرة رياضية في رياضات الملاكمة والجيدو و المصارعة وغيرها من الالعاب الفردية بمشاركة رياضيي النخبة من تونس وذلك فضلا عن مباراة في كرة القدم ستجمع بين لاعبين من المعهد الرياضي و افراد من مصالح السفارة الفرنسية بتونس وتلاميذ من شبكة مؤسسات التعليم الفرنسي بتونس كما افاد نفس المصدر.



