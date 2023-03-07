اليوم... احياء الذكرى السابعة لدحض الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان

تمر اليوم سبع سنوات على انتصار قوات الجيش والحرس والأمن مدعومة بعطاء وتضحيات أهالي بن قردان على مخططات الإرهاب التي سادت البلاد خلال العشرية المنقضية .



وقد اندلعت هذه الأحداث فجر 7 مارس 2016 بهجوم مجموعات إرهابية على عدد من المواقع الإستراتيجية بمدينة بن قردان بهدف السيطرة عليها وتحويلها إلى إمارة داعشية غير أن استبسال جيشنا الوطني ومختلف الفرق الأمنية ورفض أهالي بن قردان القطعي والمبدئي لأي معتد على الوطن، افشل هذا المخطط الإرهابي، وأدت هذه الملحمة البطولية إلى سقوط 18 شهيدا والقضاء على أكثر من خمسين إرهابيا.



وقد كان هذا العمل الإرهابي محل تنديد عديد الدول العربية ومنها بالخصوص الجزائر وليبيا والمغرب ومصر والبحرين وسوريا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وعديد المنظمات الدولية والإقليمية حيث أكدت دعمها وتضامنها مع تونس، كما أدان مجلس الأمن الدولي بشدة يوم 9 مارس 2016 العملية الإرهابية بمدينة بن قردان.





وفي ما يلي تسلسل أحداث هذا العمل الإرهابي:

7 مارس

هجمات إرهابية لمجموعات تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية ببن قردان.

فرض حظر التجول بمدينة بن قردان بداية من الساعة السابعة مساء وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا.



9 مارس

بن قردان تشيع في مواكب مهيبة حضرها الآلاف من المواطنين، 11 شهيدا من أبنائها سقطوا برصاص المجموعات الإرهابية.



21 مارس

انتهاء العمليات الأمنية والعسكرية بالقضاء على 50 إرهابيا وإيقاف 52 آخرين وسقوط 18 شهيدا من مدنيين وعسكريين وأمنيين والكشف على مخازن للأسلحة الحربية والذخيرة.



21 مارس

التخفيض في فترة حظر التجول ببن قردان لتصبح من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.



01 افريل

التخفيض في فترة حظر التجول ببن قردان لتصبح من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا.



20 أفريل

رفع حظر التجول بمعتمدية بن قردان.



11 ماي

القضاء بجهتي المنيهلة من ولاية أريانة والصمار من ولاية تطاوين على 4 عناصر إرهابية مسلحة كانت شاركت في الهجوم الإرهابي بمدينة بن قردان.



24 ماي

الكشف عن مخزن للأسلحة ببن قردان يحتوي خاصة على 29 قطعة سلاح من نوع "كلاشنيكوف" و3 قاذفات "آر بي جي".



وقد اصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في القضايا الإرهابية يوم 04 مارس 2022، أحكامها في القضية المتعلقة بأحداث بن قردان والتي شملت 96 متهما.

وتمثلت الأحكام الصادرة في عقوبة الإعدام ل 16 متهما والسجن بقية العمر ل 15 متهما، وتراوحت بقية الأحكام من 30 سنة سجنا إلى 4 سنوات سجنا لعدد من المتهمين وبعدم سماع الدعوى في حق آخرين.



