ليفربول يذل مانشستر يونايتد في أنفيلد بسباعية نظيفة

Publié le Dimanche 05 Mars 2023 - 20:09 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اكتسح ليفربول، يوم الأحد، ضيفه مانستر يونايتد 7- صفر، في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح الهدفين الرابع والسادس، ليرفع رصيده إلى 129هدفا مع ليفربول في الدوري الممتاز ويصبح الهداف التاريخي لناديه في المسابقة وبفارق هدف واحد عن روبي فاولر.

وهز كودي جاكبو الشباك مرتين في الدقيقتين 43 و50، وأضاف داروين نونيز هدفين في الدقيقتين 47 و75، بينما أحرز صلاح الثنائية في الدقيقتين 66 و83، واختتم البديل روبرتو فيرمينو الأهداف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد ليفربول 42 نقطة من 25 مباراة وتقدم إلى المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي خاض 26 مباراة، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 49 نقطة بالمركز الثالث.

ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 63 نقطة من 26 مباراة، وبفارق خمسنقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

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