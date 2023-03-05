الرابطة الثانية (المجموعة الاولى) - مستقبل المرسى وشبيبة القيروان اليد في اليد في الصدارة

بقيت الصدارة على حالها في المجموعة الاولى بعد فوز ثنائي الطليعة مستقبل المرسى وشبيبة القيروان اليوم الاحد لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وحسم مستقبل المرسى قمة الجولة التي جمعته بمضيفه الامل الرياضي بالرقبة صاحب المركز الثالث بثلاثية تناوب عليها ماهر النويوي (21 من رحلة جزاء و53) ونزار الشمسي (87) مقابل هدف لايهاب الطرودي (14). ورفع مستقبل المرسى بفضل هذا الفوز الرابع على التوالي رصيده الى 25 نقطة معمقا الفارق الى مستوى 6 نقاط مع الامل الرياضي بالرقبة الذي توقفت سلسلته من 7 مقابلات دون هزيمة.

ووجدت شبيبة القيروان صعوبات كبيرة على ارضها لتجاوز امل جربة حيث بقيت تنتظر الى غاية الوقت بدل الضائع للتوقيع على فوزها بفضل هدف احمد الطرابلسي (90 زائد 4). وواصل فريق عاصمة الاغالبة بعد هذا الانتصار الثاني على التوالي تقاسم الصدارة مع مستقبل المرسى في حين توقف رصيد فريق جزيرة الاحلام عند 13 نقطة في المركز الثامن غير بعيد عن منطقة الخطر.

وصعد النجم الرادسي الى المركز الرابع بمجموع 18 نقطة مستفيدا من انتصاره على ضيفه اولمبيك مدنين بالحد الادنى المطلوب بهدف من امضاء محمد الجماعي في الدقيقة 82. وفي المقابل، مني ابناء الجنوب بهزيمتهم الثانية على التوالي ليبقى رصيدهم متوقفا عند 12 نقطة في المركز التاسع ضمن كوكبة الفرق المعنية بتفادي النزول.

وبثنائية نظيفة في شباك النادي القربي لكل من وسيم الشيحي (38) وامين الكنايسي (90 زائد 1)، استعادت جندوبة الرياضية نغمة الفوز لترتقي الى المركز الخامس ب17 نقطة مناصفة مع منافسها.

وعمق مستقبل وادي الليل جراح النادي البنبلي متذيل الترتيب بفوز صريح بثلاثة اهداف دون رد تحققت بواسطة امير الجوادي (44) وايمن العمدوني (55 من ركلة جزاء و60). وعزز مستقبل وادي الليل موقعه في المنطقة الدافئة برصيد 16 نقطة في المركز السابع بينما ازدادت وضعية النادي البنبلي اثر هذه العثرة الثالثة على التوالي تعقيدا واصبح شبح النزول يخيم اكثر من اي وقت مضى على الفريق الذي يملك 9 نقاط في المركز الثاني عشر والاخير.



