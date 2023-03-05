كاس امم افريقيا للاواسط: الحكم الصومالي عمر عبد القادر ارتان يدير لقاء تونس والسنيغال

سيددير الحكم الصومالي عمر عبد القادر ارتان لقاء تونس والسنيغال المقرر غدا الاثنين بملعب قناة السويس بالاسماعيلية على الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس لحساب الدور نصف النهائي لكاس امم افريقيا للاواسط.

وسيساعد ارتان في ادارة هذه المباراة كل من ديمبينياينا اندرياتياناريفيلو (مدغشقر) وجوناتان كوفي (الطوغو).

ويذكر ان المنتخب التونسي للاواسط كان ضمن تاهله الى كاس العالم اندونسيا 2023 بعد بلوغه المربع الذهبي للمسابقة القارية .



