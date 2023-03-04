بطولة الرابطة الثانية(الجولة12-الدفعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت مساء اليوم السبت :



المجموعة الثانية:

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران صفر-صفر

في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف - القوافل الرياضية بقفصة صفر-صفر

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مكارم المهدية - الملعب القابسي صفر-1

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - القلعة الرياضية 2-صفر

في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي الجرجيسي 1-2

في ملعب جربة حومة السوق

الجمعية الرياضية بجربة - الهلال الرياضي بمساكن 2-1



الترتيب

1-قوافل قفصة 29 12

2-نادي حمام الانف 28 12

3-الترجي الجرجيسي 22 12

4-القلعة الرياضية 18 12

5-شبيبة العمران 16 12

6-الملعب القابسي 15 12

7-هلال مساكن 14 12

8-مكارم المهدية 13 12

9-سبورتينغ بن عروس 12 12

--الملعب الصفاقسي 12 12

11-سبورتينغ المكنين 10 12

12-جمعية جربة 9 12





المجموعة الاولى

السبت 4 مارس 2023

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - المستقبل الرياضي بالمحمدية 2-1



الأحد 5 مارس 2023

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - نادي أولمبيك مدنين

في ملعب بئر مشارقة

المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي البنبلي

في ملعب جندوبة الاصطناعي /دون حضور الجمهور/

جندوبة الرياضية - النادي الرياضي القربي

في ملعب حمدة العواني القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - الأمل الرياضي بجربة

في ملعب نجيب الخطاب تطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالمرسى



الترتيب الحالي

1-مستقبل المرسى 22 11

-شبيبة القيروان 22 11

3-امل الرقبة 19 11

4-النادي القربي 15 11

--النجم الرادسي 15 11

6-جندوبة الرياضية 14 11

--مستقبل وادي الليل 14 11

8-امل جربة 13 11

9-اولمبيك مدنين 12 11

10-مستقبل المحمدية 10 12

---مستقبل قابس 10 12

12-النادي البنبلي 9 11



