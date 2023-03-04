بطولة الرابطة الثانية(الجولة12-الدفعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت مساء اليوم السبت :
المجموعة الثانية:
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران صفر-صفر
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - القوافل الرياضية بقفصة صفر-صفر
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - الملعب القابسي صفر-1
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - القلعة الرياضية 2-صفر
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي الجرجيسي 1-2
في ملعب جربة حومة السوق
الجمعية الرياضية بجربة - الهلال الرياضي بمساكن 2-1
الترتيب
1-قوافل قفصة 29 12
2-نادي حمام الانف 28 12
3-الترجي الجرجيسي 22 12
4-القلعة الرياضية 18 12
5-شبيبة العمران 16 12
6-الملعب القابسي 15 12
7-هلال مساكن 14 12
8-مكارم المهدية 13 12
9-سبورتينغ بن عروس 12 12
--الملعب الصفاقسي 12 12
11-سبورتينغ المكنين 10 12
12-جمعية جربة 9 12
المجموعة الاولى
السبت 4 مارس 2023
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - المستقبل الرياضي بالمحمدية 2-1
الأحد 5 مارس 2023
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - نادي أولمبيك مدنين
في ملعب بئر مشارقة
المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي البنبلي
في ملعب جندوبة الاصطناعي /دون حضور الجمهور/
جندوبة الرياضية - النادي الرياضي القربي
في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الأمل الرياضي بجربة
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالمرسى
الترتيب الحالي
1-مستقبل المرسى 22 11
-شبيبة القيروان 22 11
3-امل الرقبة 19 11
4-النادي القربي 15 11
--النجم الرادسي 15 11
6-جندوبة الرياضية 14 11
--مستقبل وادي الليل 14 11
8-امل جربة 13 11
9-اولمبيك مدنين 12 11
10-مستقبل المحمدية 10 12
---مستقبل قابس 10 12
12-النادي البنبلي 9 11
المجموعة الثانية:
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران صفر-صفر
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - القوافل الرياضية بقفصة صفر-صفر
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - الملعب القابسي صفر-1
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - القلعة الرياضية 2-صفر
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي الجرجيسي 1-2
في ملعب جربة حومة السوق
الجمعية الرياضية بجربة - الهلال الرياضي بمساكن 2-1
الترتيب
1-قوافل قفصة 29 12
2-نادي حمام الانف 28 12
3-الترجي الجرجيسي 22 12
4-القلعة الرياضية 18 12
5-شبيبة العمران 16 12
6-الملعب القابسي 15 12
7-هلال مساكن 14 12
8-مكارم المهدية 13 12
9-سبورتينغ بن عروس 12 12
--الملعب الصفاقسي 12 12
11-سبورتينغ المكنين 10 12
12-جمعية جربة 9 12
المجموعة الاولى
السبت 4 مارس 2023
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - المستقبل الرياضي بالمحمدية 2-1
الأحد 5 مارس 2023
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - نادي أولمبيك مدنين
في ملعب بئر مشارقة
المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي البنبلي
في ملعب جندوبة الاصطناعي /دون حضور الجمهور/
جندوبة الرياضية - النادي الرياضي القربي
في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الأمل الرياضي بجربة
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - المستقبل الرياضي بالمرسى
الترتيب الحالي
1-مستقبل المرسى 22 11
-شبيبة القيروان 22 11
3-امل الرقبة 19 11
4-النادي القربي 15 11
--النجم الرادسي 15 11
6-جندوبة الرياضية 14 11
--مستقبل وادي الليل 14 11
8-امل جربة 13 11
9-اولمبيك مدنين 12 11
10-مستقبل المحمدية 10 12
---مستقبل قابس 10 12
12-النادي البنبلي 9 11
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 262696