وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير الصين الجديد بتونس

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 07:08قراءة: 0 د, 27 ث
      
التقى وزير الدّفاع الوطني عماد مميش، مساء يوم الإثنين بمقرّ الوزارة، بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس المعيّن حديثا،وون لي.

وثمّن وزير الدفاع بالمناسبة، العلاقات التاريخية والصداقة العريقة التي تجمع البلدين، وثراء التعاون الثنائي، مؤكدا الحرص على الإرتقاء بهذا التعاون لما فيه خير الجانبين وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، وفق نص البلاغ الصادر عن الوزارة.

من جهته نوّه السفير وون لي بمستوى التعاون القائم بين تونس والصين، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة العمل ودعم الجهود من أجل الإرتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الإهتمام المشترك.


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