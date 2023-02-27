بطولة فزّاع الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى: وليد كتيلة يحرز ذهبية سباق 100 متر

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Publié le Lundi 27 Février 2023 - 14:00قراءة: 0 د, 18 ث
      
أحرز التونسي وليد كتيلة اليوم الاثنين ذهبية سباق 100 متر لفئة /تي 34/ في بطولة فزّاع الدولية الجائزة الكبرى لذوي الهمم بعد قطعه المسافة في توقيت زمنه 15,04 ث.
يذكر أن كتيلة كان قد حقق يوم أمس برونزية سباق 800 متر وينافس غدا على ميدالية أخرى في سباق 400 متر.
ويتدرب وليد كتيلة تحت إشراف المدرب عبد الله المشراوي.



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