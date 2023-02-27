ندوة عربية حول رعاية وإدماج الأطفال المصابين بطيف التوحد، تنتظم بتونس يومي 1 و2 مارس 2023

تنظّم وزارة الشؤون الاجتماعية، يومي 1 و2 مارس 2023 ، ندوة عربية تحت شعار "الأطفال المصابين بطيف التوحد: بين الرعاية والإدماج" بالتعاون مع إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وتهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم (955) بتاريخ 23 ديسمبر 2021، إلى تطوير البرامج المخصّصة لأطفال المصابين بطيف التوحد والنهوض بها، ابتداء من تنمية البيئة والمجتمع وتكوين وبناء القدرات وتوعية اجتماعية وإنشاء مؤسسات مختصة، وكل ما من شأنه أن يفيد هذه الفئة الهشة.



وستمثّل هذه الندوة فرصة لتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الإحاطة بالمصابين بطيف التوحد، من طرق رعاية مختصة، وتقنيات علاجية مختلفة، وجوائز واختبارات تقييمية، وأدوات وفضاءات عمل، وورشات مخصصة، وكذلك آليات الإدماج وكل ما يتطلبه من تهيئة للمحيط وتوعية للأسر والمجتمع عامة ومساعدة وإطار تشريعي وآليات مراقبة.



ومن المنتظر أن يشارك في هذه الندوة كبار المسؤولين والمعنيين من وزارات الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية في الدول العربية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الدول العربية، وعدد من الخبراء العرب المعنيين.



