وزير الخارجية يؤكد حرص تونس على مزيد توثيق التعاون مع بلدان القارة الإفريقية

عبّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، خلال لقائه اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع مجموعة من سفراء الدول الإفريقية، حرص تونس على مزيد توثيق علاقات التعاون والأخوّة مع بلدان القارة الإفريقيّة والاتحاد الافريقي.



وأبرز الوزير، أهميّة الهجرة النظامية باعتبارها رافدا من روافد التنمية والثراء والتنوع، مبرزا استعداد تونس لمواصلة وتشجيع التنقّل الشرعي للأشخاص داخل الفضاء الافريقي وفي بقية دول العالم، معتبرا في المقابل، أن ظاهرة الهجرة غير النظامية تهدّد أمن وسلامة تونس وغيرها من الدول لا سيما الافريقية منها، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.



كما أكد التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، في اطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والافريقية، دون وصم أو تعميم، داعيا إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة.



من جانبهم، أشاد السفراء الأفارقة، بمكانة تونس التاريخية المتميزة بين الدول الافريقية، مؤكدين حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة، وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية. كما نوهوا بهذا اللقاء، الذي من شأنه أن يبعث رسالة طمأنة إلى كافة جالياتهم المقيمة والمتواجدة في تونس، وفق البلاغ.





