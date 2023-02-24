نبيل معلول: مباراة الزمالك لن تكون سهلة والترجي سيكون مراهنا جديا على لقب رابطة الأبطال الافريقية

وأوضح خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بقاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس أنّ المباراة ستتسم بندية كبيرة من الجانبين مشيرا الى أنّ فريقه أعدّ جيدا للقاء الذي سيخوضه بنفس هجومي بحت من أجل الخروج بالنقاط الثلاث.وبيّن أنّ له ثقة في كامل عناصر الفريق التي ستسعى بحسب قوله الى اسعاد الجماهير الترجية التي من المنتظر ان تسجل غدا حضورها باعداد كبيرة مشيدا في ذات السياق بتحولها الأسبوع الماضي الى الجزائر ودورها الهام في تحقيق الفوز على شباب بلوزداد.وأعرب نبيل معلول عن الاعتقاد أنّ الترجي سيخوض المواجهة بتركيز تام هجوما ودفاعا وسيعمل على استغلال الكرات الثابتة سواء كانت عبر المخالفات أو الركنيات التي اعتبرها من أبرز نقاط قوة فريقه.وكشف أنّ القوة الضاربة للترجي تكمن في الوقت الحالي في الجهة اليسرى المخصصة للدولي الليبي حمدو الهوني الذي اعتبره من أحسن اللاعبين في افريقيا من ناحية الأرقام والأداء والانضباط ـ قائلا في ذلك انه من أكثر اللاعبين احداثا للفارق وصناعة للأهداف.وأبرز أنّ الترجي الرياضي يكن الاحترام لمنافسه الزمالك المصري لافتا النظر أنّه يبقى من أعرق الفرق العربية والافريقية وقيمته لا تعكسها اطلاقا نتائجه المحققة في الجولتين الأوليين حين انهزم في القاهرة بهدف دون رد أمام شباب بلوزداد الجزائري وتعادل سلبا في بنغازي مع المريخ السوداني.وعن غياب اللاعب معتز الزدام عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرّض لها في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس تونس ضد اتحاد بن قردان وسط الاسبوع الجاري، ، أفاد نبيل معلول أنّ الزدام سيتخلف أيضا عن مباراة الإياب بالقاهرة نظرا لكون الاطار الفني والطبي يخيّر عدم المجازفة بتشريكه او اقحام أي لاعب ضمن المجموعة لم يستوف الشفاء.وخلص في ختام تصريحه أنّ الترجي يعد من أفضل وأقوى الفرق الافريقية في العقدين الاخيرين مشدّدا أنّه سيكون مراهنا جديا على الأدوار الأولى قائلا انّ اللعب على الألقاب والتتويجات المحلية والقارية هو قدر الترجي.ومن جهته، اشار اللاعب حسام دقدوق الى ان الفريق على أتمّ الجاهزية للموعد المرتقب امام الزمالك مطمئنا جماهير الترجي بأنّ هناك دراية كاملة بنقاط قوة وضعف المنافس التي سيتم استغلالها على أكمل وجه وفق قوله.يذكر أنّ المباراة ستنطلق على الساعة الخامسة مساء بصافرة الحكم المغربي رضوان جيّد.