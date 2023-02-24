البطولة العربية للناشئين لكرة اليد - المنتخب التونسي يفوز على نظيره السعودي 25-23

البطولة العربية للناشئين لكرة اليد - المنتخب التونسي يفوز على نظيره السعودي 25-23

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 20:07قراءة: 0 د, 43 ث
      
حقق المنتخب التونسي حامل لقب النسختن الاخيرتين فوزه الثاني على التوالي في البطولة العربية الحادية عشرة لكرة اليد لمنتخبات الناشئين (مواليد 2004) التي تستضيفها العاصمة الاردنية من 21 الى 28 فيفري الجاري بعد تغلبه على نظيره السعودي 25-23 في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة.

وكان المنتخب التونسي فاز في الجولة الثانية على العراق 39-18 يوم الاربعاء في حين تعادل في الجولة الافتتاحية مع الكويت 21-21 يوم الثلاثاء.
وسيواجه المنتخب التونسي في لقائه الرابع منتخب الاردن غدا السبت على ان يختتم الدور الاول بملاقاة منتخب المغرب يوم الاثنين.
وستقام يوم الثلاثاء 28 فيفري المقابلات الترتيبية حيث يلعب صاحبا المركزين السادس والخامس من اجل المرتبة الخامسة وصاحبا المركزين الرابع والثالث من اجل المركز الثالث على ان تكون المنافسة على لقب البطولة بين صاحبي المركز الاول والثاني.
يذكر ان المنتخب التونسي يلاحق لقبه الرابع في هذه المسابقة بعد تتويجه سابقا بنسخ 2012 و2017 و2019.



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