المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لـ"كوناكت" يقرّر الدخول في اعتصام مفتوح امام وزارة التجارة بداية من يوم 28 فيفري 2023

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 18:07قراءة: 0 د, 27 ث
      

تونس 24 فيفري - وات - قرّر المجمع المهني للمخابز العصرية المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التجارة بتونس بداية من الثلاثاء 28 فيفري 2023 على الساعة العاشرة صباحا.
وأفاد المجمع المهني للمخابز العصرية في بلاغ أصدره، الجمعة، ان هذا الاعتصام يأتي للمطالبة بحل مشكل التزود بمادتي السميد والدقيق "الفارينة"، الذي تسبب في توقف عمل العديد من المخابز العصرية.

كما ينادي المجمع بفتح الحوار الجادّ مع سلطة الإشراف لإصلاح القطاع وتنقيح التشريعات المرتبطة بمنظومتي الخبز والدعم وتشريك المجمع في مختلف القرارات.





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