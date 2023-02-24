تونس ترفع في عدد المؤسسات المتحصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" الى 838 مؤسسة مع موفي جانفي 2023

رفعت تونس في عدد المؤسسات المتحصلة على علامة "مؤسسة ناشئة"، منذ اطلاق البرنامج سنة 2021 والى موفى جانفي 2023، الى 838 مؤسسة.



وأشرف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ، يوم الخميس، على إسناد 16 علامة مؤسسة ناشئة جديدة بعنوان دورة جانفي 2023 ، وفق بلاغ صادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال.



وكانت تونس أطلقت منذ سنة 2021، برنامج المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المبتكرة، الممول من طرف البنك الدولي، والذي ويندرج في إطار البرنامج الوطني "تونس الناشئة"، الرامي إلى جعل تونس منصة إقليمية مميّزة لاستقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم.



يموّل هذا البرنامج "صندوق الصناديق"، الذي تمّ اطلاقه في نفس التاريخ، في مرحلة أولى بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 40 مليون أورو على أن يبلغ سقفه الإجمالي 200 مليون اورو.



وسيمكن هذا الصندوق الذي يساهم فيه كل من البنك الدولي وبنك التنمية الألماني من دعم ديناميكية المؤسسات الناشئة، عبر إنشاء صناديق استثمار فرعية مختصة لتمويل المؤسسات الناشئة ومرافقتها في مختلف مراحل نموها .



واقرت تونس في أفريل 2018 قانون الشركات الناشئة، وهو إطار قانوني جديد لريادة الأعمال المبتكرة، اتاح للكثير من الشبان ذوي المبادرات المجددة، من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.



ويضبط الامر حكومي عدد 840 لسنة 2018 شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة، والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة، وضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة.



وكانت المديرة العامة لصندوق الودائع والامانات ناجية غربي، قالت يوم 23 سبتمبر 2022 إن كل المؤشرات تؤكد ان تونس ستتجاوز الهدف الذي رسمته لدفع اطلاق المؤسسات الناشئة للفترة 2023/2019 والمقدر ب1000 مؤسسة.



