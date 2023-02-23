وزيرة المرأة تؤكد ان مركز "املي" للتعهد بالاطفال في وضعية الشارع سيكون جاهزا في منتصف افريل القادم

قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، صباح الخميس، أن مركز "أملي" للتعهّد بالأطفال في وضعيّة الشارع، سيكون جاهزا من حيث التهيئة والصيانة في منتصف أفريل القادم بطاقة ايواء تصل الى 60 طفلا حسب ما اوردته الوزارة في بلاغ لها اليوم.



وأضافت الوزيرة خلال معاينتها تقدم اشغال تهيئة المركز في اطار سلسلة من الزيارات التفقدية لمؤسسات القطاع بولايتي بن عروس وتونس، "أن احداث هذه المؤسسة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، يندرج في إطار الإجراءات العاجلة للتعهد الليلي والنهاري بالأطفال المهددين بوضعية الشارع".



وتولت إثر ذلك، تفقد سير العمل بالمندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس، داعية إلى تكثيف زيارات التفقد والارشاد البيداغوجي بمؤسسات الطفولة المبكرة العمومية والخاصة التي يتجاوز عددها 850 مؤسسة بالجهة وتكثيف الأنشطة التحسيسية حول البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" في مختلف معتمديات بن عروس ومزيد العمل على إحداث فرق متنقلة إضافية لرعاية كبار السن بالبيت.



وشددت الوزيرة على ضرورة استحثاث نسق إنجاز أشغال تهيئة الروضة العمومية "لينا بن مهني" بمنطقة برج الوزير الزهراء باعتمادات تناهز 350 ألف دينار لينطلق نشاطها في غضون شهر أكتوبر القادم حيث أن أشغال التهيئة ستنطلق شهر جوان 2023.



وأدت موسى زيارة تفقدية إلى المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء عاينت خلالها تقدم تنفيذ الإجراءات والتدابير التي أقرتها خلال زيارتها السابقة لهذه المؤسسة الرعائية، منتصف شهر نوفمبر الفارط ، بهدف تجويد الخدمات المسداة لفائدة الأطفال مكفولي الدولة.



وتعرفت على الجهود المبذولة من قبل الإطارات التربوية بالمركز لمرافقة الأطفال المكفولين ومساعدتهم على تحسين نتائجهم المدرسية وتوفير الدعم التربوي وكل ظروف الإقامة والتنشئة السليمة والمتوازنة لفائدتهم.



ودعت، بالمناسبة، الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة إلى إيلاء عناية خاصة بالأطفال المكفولين ذوي السلوكات المحفوفة بالمخاطر لضمان توازنهم النفسي والعاطفي واستقرارهم الدراسيّ.



