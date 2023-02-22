مثل تنسيق الجهود لملاءمة برنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بتونس للسنوات الثلاث المقبلة مع مخطط التنمية الجديد، والأولويات الوطنية للمرحلة القادمة، محور لقاء جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال.



واستعرضت بودن، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، الإصلاحات التي تمّ تنفيذها على عديد المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزة حرص الحكومة على مواصلة بقية الإصلاحات رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها.



كما أكّدت ضرورة التوافق حول إدخال تعديلات على البرامج الإنمائية المقترحة، لتتماشى مع المخطط التنموي الجديد 2023-2025 ،مع التركيز أساسا على أولويات الحكومة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمؤسسات الناشئة وتطوير الكفاءات والهجرة الدائرية.



من جهته، عبّر أرنو بيرال عن ترحيبه بمقترح رئيسة الحكومة الانطلاق في التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة، حول الأولويات التي سيتم العمل عليها، مؤكدا مواصلة المنظمة الأممية تقديم المرافقة والدعم الفني لتونس لمعاضدتها في مسارها الإصلاحي.



