البطولة العربية للناشئين لكرة اليد - المنتخب التونسي يكتفي بالتعادل مع نظيره الكويتي 21-21 تو

اكتفى المنتخب التونسي حامل لقب النسختن الاخيرتين بالتعادل 21-21 مع نظيره الكويتي في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء لحساب اليوم الاول للبطولة العربية الحادية عشرة لكرة اليد لمنتخبات الناشئين (مواليد 2004) التي تستضيفها العاصمة الاردنية من 21 الى 28 فيفري الجاري.

وسيواجه المنتخب التونسي في مباراته الثانية منتخب العراق غدا الاربعاء وفي مقابلته الثالثة منتخب السعودية يوم الجمعة في حين سيلاقي في لقائه الرابع منتخب الاردن يوم السبت على ان يختتم الدور الاول بملاقاة منتخب المغرب يوم الاثنين.

وستقام يوم الثلاثاء 28 فيفري المقابلات الترتيبية حيث يلعب صاحبا المركزين السادس والخامس من اجل المرتبة الخامسة وصاحبا المركزين الرابع والثالث من اجل المركز الثالث على ان تكون المنافسة على لقب البطولة بين صاحبي المركز الاول والثاني.

يذكر ان المنتخب التونسي يلاحق لقبه الرابع في هذه المسابقة بعد تتويجه سابقا بنسخ 2012 و2017 و2019.





