البطولة العربية للناشئين لكرة اليد - المنتخب التونسي يكتفي بالتعادل مع نظيره الكويتي 21-21 تو

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 18:45قراءة: 0 د, 40 ث
      
اكتفى المنتخب التونسي حامل لقب النسختن الاخيرتين بالتعادل 21-21 مع نظيره الكويتي في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء لحساب اليوم الاول للبطولة العربية الحادية عشرة لكرة اليد لمنتخبات الناشئين (مواليد 2004) التي تستضيفها العاصمة الاردنية من 21 الى 28 فيفري الجاري.
وسيواجه المنتخب التونسي في مباراته الثانية منتخب العراق غدا الاربعاء وفي مقابلته الثالثة منتخب السعودية يوم الجمعة في حين سيلاقي في لقائه الرابع منتخب الاردن يوم السبت على ان يختتم الدور الاول بملاقاة منتخب المغرب يوم الاثنين.
وستقام يوم الثلاثاء 28 فيفري المقابلات الترتيبية حيث يلعب صاحبا المركزين السادس والخامس من اجل المرتبة الخامسة وصاحبا المركزين الرابع والثالث من اجل المركز الثالث على ان تكون المنافسة على لقب البطولة بين صاحبي المركز الاول والثاني.
يذكر ان المنتخب التونسي يلاحق لقبه الرابع في هذه المسابقة بعد تتويجه سابقا بنسخ 2012 و2017 و2019.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262067



En continu...

Toutes les news...
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:07 15:39 12:40 07:01 05:35
Babnet
16°
Babnet23°Babnet% 63:الرطــوبة
تونــسBabnet10°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1021°-1122°-1125°-1219°-14
  • Avoirs en devises
    22147,1

  • (21 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33651 DT        1$ =3,12800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fév)   1678,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   