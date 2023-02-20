جثمان الممثلة ريم الحمروني يوارى الثرى بمقبرة سيدي بولبابة

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فراديس جنانه ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون

وقد تولى المندوب الجهوي للثقافة بقابس بتكليف من وزيرة الشؤون الثقافية تأبين الفقيدة حيث استعرض مسيرتها الفنية وما تميزت به من خصال وأخلاق رفيعه جعلتها محبوبة من قبل الجميع.وقد خلفت وفاة الممثلة ريم الحمروني حالة كبيرة من الحزن لدى الكثير من أهالي قابس من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية الذين يكنون للفقيدة كل الحب والتقدير.وكانت ريم الحمروني تعرضت في الأيام الأخيرة إلى وعكة صحية ألمت بها.وقد عبر العديد من الممثلين والصحفيين والشخصيات العامة عن صدمتهم وحزنهم لفقدان ممثلة في ريعان شبابها عرفت بطيبتها ودفاعها عن القضايا الإنسانية العادلة، وبتميز ما قدمته من أعمال مسرحية وسينمائية. كما نالت إعجاب الجمهور بها من خلال تجربتها الإذاعية والتلفزية بحضورها سواء كضيفة أو كمساهمة في تنشيط وإدارة الحوار في عديد البرامج.وقد نعت وزارة الشؤون الثقافية، الراحلة ريم الحمروني وهي من خريجات المعهد العالي للفن المسرحي، وكانت بدايات مسيرتها الفنية مع الراحل عز الدين قنون حيث شاركت في العديد من أعماله على غرار "رهائن" و"غيلان" إلى جانب مسرحية "الشقف" و"ربع وقت" لسيرين قنون و"نوار الملح" للبحري الرحالي وغيرها من الأعمال المسرحية..كما كان للفقيدة عدد من المشاركات السينمائية على غرار فيلم "صندوق عجب" لرضا الباهي و"تالة مون أمور" لمهدي الهميلي و"فترية" لوليد الطايع.أما في الشاشة الصغيرة فقد برزت في مسلسل "طوق" للراحل شوقي الماجري و"الحرقة" للسعد الوسلاتي وسيتكوم "الحجامة" و"الخياطة" لزياد ليتيم، هذا إلى جانب مساهماتها الإعلامية في عديد الإذاعات الخاصة.كما نعت الهيئة العربية للمسرح الفقيدة، وعبرت عن مشاطرتها للفنانين في تونس والوطن العربي والمهجر أحزانهم برحيلها.