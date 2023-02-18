وزير السياحة يعلن عن تنظيم يوم مفتوح لتشجيع الباعثين الشبان والمستثمرين في المشاريع السياحية بسليانة

أعلن وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، السبت، على هامش زيارة عمل أداها إلى ولاية سليانة، عن تنظيم يوم مفتوح للقاء الباعثين الشبان والمستثمرين بالجهة ومساعدتهم على حلّ اشكاليات المشاريع السياحية المعطلة، اضافة الى تسهيل اجراءات الحصول على التمويلات وتشجيعهم على احداث مشاريع سياحية في إطار شركات أهلية.



وأوضح بلحسين ان هذا اليوم المفتوح سينتظم بالتعاون مع السلط الجهوية وبحضور كل ممثلي الإدارات العامة والمتعلقة بالاستثمار السياحي.



وأكد بلحسين، في تصريح إعلامي، أن ولاية سليانة تزخر بالمواقع الأثرية والطبيعية والموارد البشرية، في حين تفتقر للمسالك السياحية المهيئة والإيواء والاستقبال السياحي، مبرزا أن هذه الزيارة تهدف الى الإطلاع على المشاريع السياحية المعطلة والتي تشهد عدة صعوبات بالجهة.



ودعا، في ذات السياق، إلى ضرورة مزيد التنسيق بين الإدارات العمومية بالجهة بما في ذلك الثقافة والفلاحة والبيئة والصناعة والتجهيز والسياحة لاستحثاث نسق إنجاز المشاريع السياحية المبرمجة.



وشدد على مزيد تثمين موقع زاما الأثري بمعتمدية سليانة الشمالية، الذي يتمتع بصدى عالمي، حتى يصبح قطبا سياحيا هاما في البلاد.



وأدى الوزير، رفقة والي الجهة وعدد من المديرين الجهويين والإطارات الأمنية، زيارات ميدانية إلى الموقع الأثري بزامة والمسلك السياحي ببلدية مكثر. ومن المنتظر أن يؤدي بعد ظهر السبت زيارة إلى المسلك السياحي بمعتمدية كسرى والمسلك البيئي والإيكولوجي بالحديقة الوطنية جبل السرج والمسلك السياحي الجبلي بمنطقة عين بوسعدية ببرقو ومنطقة البرامة بقعفور و 2 نزل.



كما تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية خصصت لتدارس كيفية تطوير النشاط السياحي بمختلف المعتمديات عبر تطوير مسالك سياحية تثمن ثراء المخزون الثقافي والتراثي وتنوع المنتوج السياحي.



امم







