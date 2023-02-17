كاس رابطة ابطال افريقيا :المريخ السوداني يتعادل صفر-صفر مع الزمالك المصري





تونس 17 فيفري 2023 (وات)-تعادل المريخ السوداني و الزمالك المصري بنتيجة سلبية صفر-صفر مساء اليوم الجمعة بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.

وحقق كل من المريخ السوداني و الزمالك المصري بهذا التعادل اول نقطة لهما بعد هزيمتهما الاسبوع المنقضي لحساب الجولة الاولى للمجموعة امام كل من الترجي الرياضي و شباب بلوزداد الجزائري.

وتكتمل الجولة الثانية مبارياتها غدا السبت بلقاء شباب بلوزداد الجزائري و الترجي الرياضي (متصدري المجموعة ب3 نقاط) و ذلك بملعب 5 جويلية بالجزائر.



الترتيب



1-الترجي الرياضي 3 1

-شباب بلوزداد 3 1

3-الزمالك 1 2

-المريخ السوداني 1 2



