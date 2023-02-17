كاس رابطة ابطال افريقيا :المريخ السوداني يتعادل صفر-صفر مع الزمالك المصري

كاس رابطة ابطال افريقيا :المريخ السوداني يتعادل صفر-صفر مع الزمالك المصري

Publié le Vendredi 17 Février 2023 - 16:50 قراءة: 0 د, 32 ث
      


تونس 17 فيفري 2023 (وات)-تعادل المريخ السوداني و الزمالك المصري بنتيجة سلبية صفر-صفر مساء اليوم الجمعة بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وحقق كل من المريخ السوداني و الزمالك المصري بهذا التعادل اول نقطة لهما بعد هزيمتهما الاسبوع المنقضي لحساب الجولة الاولى للمجموعة امام كل من الترجي الرياضي و شباب بلوزداد الجزائري.
وتكتمل الجولة الثانية مبارياتها غدا السبت بلقاء شباب بلوزداد الجزائري و الترجي الرياضي (متصدري المجموعة ب3 نقاط) و ذلك بملعب 5 جويلية بالجزائر.

الترتيب

1-الترجي الرياضي 3 1
-شباب بلوزداد 3 1
3-الزمالك 1 2
-المريخ السوداني 1 2

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