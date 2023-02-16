وزيرة الأسرة تسلم بزغوان 26 إشعارا لاحداث مشاريع لفائدة أمهات تلاميذ مهددين بالانقطاع المدرسي ومستفيدات من برنامج "رائدات"

تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، خلال زيارة عمل أدتها اليوم الخميس إلى ولاية زغوان، تسليم 12 إشعارا لاحداث مشاريع نسائية لفائدة مستفيدات من البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال والاستثمار "رائدات" و14 إشعارا لنساء من معتمدية الزريبة منتفعات ضمن برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.





وتشمل المشاريع المسلّمة ضمن برنامج "رائدات" اختصاصات الحلويات التقليديّة والتزويق على المحامل وبيع المواد الغذائيّة والخياطة والحلاقة والخدمات الميكانيكيّة وصنع المنتوجات المزخرفة وباعتمادات ماليّة تقدّر بـ 90 ألف دينار وتتراوح القروض المسندة بين 4 ألف دينار و26 ألف دينار.

وتتوزع المشاريع المسلّمة لفائدة النساء المنتفعات ببرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، إلى 13 مشروعا في تربية الماشية ومشروع في اختصاص الحلاقة بإعتمادات جمليّة تبلغ 100 ألف دينار.

وأكدت بلحاج موسى بالمناسبة حرص الوزارة على تأمين انتفاع أكبر عدد من النساء والفتيات بمختلف ولايات الجمهوريّة بما توفّره من برامج وآليات داعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وللمبادرة الاقتصاديّة النسائية، مشيرة إلى أن ولاية زغوان استفادت بـ 48 مشروعا ضمن برنامج "رائدات" منها 36 مشروعا كدفعة أولى تم تسليمها في شهر نوفمبر الماضي.

وأفادت أن المنصة الخاصة ببرنامج "رائدات" تلقت منذ إطلاقها في أوت الماضي 7468 مطلب تمويل لمشاريع نسائية.

وخصصت الوزيرة الجانب الثاني من زيارتها لتدشين روضتين عموميتين دامجتين بكل من الزريبة وجبل الوسط، مبينة في هذا السياق أن المؤسستين تم انجازهما في إطار المشروع النموذجي للرياض العمومية بالمناطق الصناعية تنفيذا لاتفاقية الشراكة بين الوزارة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل ضمان الاستقرار النفسي والعائلي للنساء العاملات بالمؤسسات الصناعية.

ولفتت إلى أنه تم تسويغ الروضتين لفائدة خريجي المعهد العالي لاطارات الطفولة قرطاج درمش في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، مذكرة بان الوزارة تولت تشييدهما بكلفة مالية تقدر بحوالي 250 الف دينار لكل مؤسسة، وتجهيزهما باعتمادات جملية بلغت 100 ألف دينار وذلك بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.







