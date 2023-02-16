



تونس 16 فيفري 2023 (وات) - تسلّم وزير الدّاخليّة، توفيق شرف الدّين، اليوم الخميس، وسام مرتبة "الآمر"، من قبل الأمينة العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية، ياب مارياتو، وهو أعلى أصناف الأوسمة بالمنظمة وذلك "تقديرا لجهُود الدّاخليّة في دعم مجال الحماية المدنية بتونس"، بالإضافة إلى توسيم المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، عبد الصمد بن جدّو، بوسام مرتبة "الضابط" وهو الصنف الثاني في الأوسمة.



وجاء في بلاغ للوزارة، أنّ الأمينة العامة للمنظمة الدّوليّة للحماية المدنيّة، تؤدّي زيارة عمل إلى تونس، من 14 إلى 18 فيفري الحالي، "للاطّلاع على التجربة التونسية في مجال الحماية المدنية، في إطار التّعاون بين الدّيوان الوطني للحماية المدنية والمنظمة الدولية للحماية المدنية الذي يعود إلى سنة

1972، تاريخ انخراط تونس في هذه المنظمة".



وثمّنت مارياتو بالمناسبة، "مجهودات تونس في مجال النّجدة والإنقاذ، خاصّة من خلال إرسال فرق مختصة من الحماية المدنيّة إلى دولتي تركيا وسوريا، لمعاضدة المجهودات الدّوليّة، على إثر الزلزال الذي ضرب مؤخرا مناطق من هاتين الدّولتين".



وأضاف البلاغ أنّ تونس تقلّدت مسؤوليّات رفيعة المستوى صلب المنظمة الدّولية للحماية المدنيّة، آخرها انتخاب عبد الصمد بن جدّو المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، على رأس الجمعية العامة لهذه المنظمة في نوفمبر 2022.



وتسعى تونس في هذا السّياق، إلى أن يتمّ اعتماد المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل جلود، ليكون مركزا إقليميا ودوليا متميزا لدى المنظمة الدّولية للحماية المدنيّة، مشيرا إلى أنّ تونس "أصبحت متميّزة ومشعّة دوليّا، من خلال تكوين ضباط من جنسيات دول إفريقيّة مختلفة، فضلا عن احتضان العديد من الدورات التكوينية والملتقيات الدولية في إطار التعاون مع المنظمة أو في إطار تعاون ثنائي مع بعض الدول".



يُذكر أنه وفقا للنّظام الأساسي لهذه المنظّمة، يوجد 3 أصناف من الأوسمة تمنحها، وهي مصنفة حسب الترتيب التالي: وسام "الآمر" وهو أعلى صنف، يليه وسام "الضابط" ثمّ وسام "الفارس".



