وزير النقل يوصي بالاستعداد لتشغيل الخط الحديدي السريع الرابط بين العاصمة وبوقطفة فعليا بعد نجاح عمليات المراقبة الفنية

وعاين المجيدي ، يوم الأربعاء ، المرحلة الأخيرة من الاستغلال التجريبي ، متفقدا بذلك القطارات ومختلف المنشآت والتجهيزات ذات الصلة.وتحلصت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة ، مؤخرا، على شهادة دولية في سلامة التجهيزات والمنشآت وذلك على إثر عملية تدقيق من قبل مكتب دولي محايد ومختص في مجال النقل الحديدي.ولاحظ المجيدي انه رغم الـتأخير المتكرر الذي شهده الخط الا انه يتضمن أحدث منظومات السلامة والامن والرفاهية للمواطن على غرار مركز القيادة المركزي المجهز بأحدث التقنيات والذي يتحكم في سير القطارات ويؤمن سلامتها.ودعا في هذا الصدد الى الاهتمام بالمنشئات ومحيطها الخارجي من حيث النظافة والجمالية مما يحقق نقلة نوعية في مجال النقل العمومي بتونس الكبرى ويساهم في التنمية الحضرية للمدن.وكانت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، اكدت يوم 15 ديسمبر 2022 "سلامة كل التجهيزات والمنشآت وجاهزيتها للاستغلال على طول الخط تونس المدينة بوقطفة.وشددت على انه سيتم إثبات ذلك من خلال "تقرير حول مطابقة السلامة للمعايير الدولية من قبل مكتب دولي مختص ومحايد وقع تكليفه بهذه المهمة لأول مرة في مجال النقل الحديدي في تونس".وينطلق الخط من تونس العاصمة ويمر بمنطقي الزهور والزهروني وصولا الى منطقة السيجومي على امتداد 9ر12 كلم وفق بيانات فنية عن الخط نشرتها الشبكة الحديدية السريعة.وجابه المشروع تعطيلات في جزئه الأوّل نتيجة الاضطرابات الاجتماعية، التّي تزامنت مع انطلاق القسط الأوّل من الأشغال في شهر جانفي 2011 مع مواجهة صعوبات في تحرير الحوزة العقارية للمشروع وتعطّل في تحويل الشبكات المختلفة للمستلزمين العموميين.