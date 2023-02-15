وزير الخارجية يدعو الدول الافريقية الى متابعة فاعلة لتوصيات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "تيكاد 8"

وزير الخارجية يدعو الدول الافريقية الى متابعة فاعلة لتوصيات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "تيكاد 8"

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 21:06 قراءة: 0 د, 56 ث
      
دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، إلى متابعة نتائج ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8 " بفاعلية بما يسهم في دفع التنمية في القارة الإفريقية.
وألقى عمار ، خلال مشاركته في الدورة العادية 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، مداخلة حول ندوة مؤتمر طوكيو "تيكاد 8" التي انعقدت بتونس يومي 27 و 28 اوت 2022.
واعتبر أن تظاهرة "تيكاد 8 "شكلت فرصة للدول الإفريقية ولليابان للحوار والتفاعل والتفكير المشترك في مستقبل القارة الإفريقية وقد تضمن "بيان تونس أهم التوصيات الصادرة عن الندوة .
وكانت اليابان والدول الإفريقية ، قاموا بتوقيع أكثر من 30 اتفاقية تعاون في إطار مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية المنعقد بتونس.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني كاشيدا فوميو، يوم 27 اوت 2022، ان القطاعين العام والخاص في اليابان سيعملان على توفير تمويل بحجم حوالي 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك من خلال التشجيع أولا على النمو الأضر .
وقال الرئيس السّينغالي ماكي سال ، يوم 28 اوت 2022 ، للصحفيين إنّ "إعلان تونس"، يشكل وثيقة تعبّر عن أولويات القارّة الإفريقيّة وهو أيضا "ملخّص تأليفي جيّد لمؤتمر طوكيو الدّولي للتنمية في إفريقيا في نسخته الثّامنة .




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