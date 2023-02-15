البطولة العربية لكرة اليد لمنتخبات الناشئين - المنتخب التونسي يفتتح مشاركته بملاقاة نظيره الكويتي يوم 21 فيفري

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 14:44 قراءة: 0 د, 28 ث
      
يفتتح المنتخب التونسي مشاركته في البطولة العربية الحادية عشرة لكرة اليد لمنتخبات الناشئين (مواليد 2004) التي تستضيفها العاصمة الاردنية من 21 الى 28 فيفري الجاري بملاقاة نظيره الكويتي يوم الثلاثاء 21 فيفري الجاري.

ويواجه المنتخب التونسي في مباراته الثانية منتخب العراق يوم الاربعاء 22 فيفري وفي مقابلته الثالثة منتخب السعودية يوم الجمعة 24 فيفري في حين سيلاقي في لقائه الرابع منتخب الاردن يوم الاحد 26 فيفري على ان يختتم مشاركته ضد منتخب المغرب يوم الثلاثاء 28 فيفري.
وتقام المسابقة في شكل بطولة مصغرة على ان يتوج في اعقابها صاحب المركز الاول باللقب.


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