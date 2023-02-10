سوسة: الغيث النافع سيساهم في انقاذ غابات الزياتين (رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحين)

قال رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسان اللطيف، ان الغيث النافع الذي يتواصل تهاطله بكميات هامة بمختلف مناطق الجهة، سيكون له التأثير الإيجابي على سيرورة الموسم الفلاحي وسيساهم في انقاذ غابات الزياتين التي كانت اوشكت على الهلاك.



وبين اللطيف في تصريح ل"وات" اليوم الجمعة، ان العوامل المناخية الصّعبة التي تميّزت بنقص حاد في التساقطات المطرية والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، أثّر بشكل سلبي على اكثر من 5 مليون شجرة زيتون تضرّرت من نقص المياه واصبحت في حالة حرجة جراء نقص الري وطول فترة الجفاف.



واكد استبشار فلاحي ولاية سوسة بالغيث النافع الذي تهاطل بكميات هامة يوم الأربعاء المنقضي وكامل نهار اليوم الجمعة، بعد انحباس الامطار لفترة طويلة، ملاحظا ان منظوريه من فلاحي الجهة، ما فتئوا يدعون السلط والاطراف المسؤولة الى توفير مادتي "الامونيتر" وال" دي أ بي (DAP)" اللتين تعتبران من الضروريات في المنظومة الفلاحية .



وأضاف ان الامطار الأخيرة ستساعد الأشجار المثمرة على إعطاء دفع للنمو الخضري بعد فترة السبات، وتمكن الزياتين من زيادات جديدة بعد عملية الجني، كما ستساهم في نمو الغطاء النباتي وتحسين المرعى والحد من الضغط على تكلفة الاعلاف المركبة والمدعمة فضلا عن دورها في تغذية المائدة المائية



ولفت في المقابل الى انه لن يكون للامطار الأخيرة أي تثير على الزراعات الكبرى التي تبقى محدودة بولاية سوسة من حيث المساحات المغروسة، وذلك نظرا الى ان الامطار قد تأخرت كثيرا على فترات الانبات.



