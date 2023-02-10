وزير الدفاع يثمّن "تفاعل إيطاليا مع مشاغل تونس الأمنية والتنموية واستعدادها لتعزيز التعاون بين الجانبين"

وزير الدفاع يثمّن "تفاعل إيطاليا مع مشاغل تونس الأمنية والتنموية واستعدادها لتعزيز التعاون بين الجانبين"

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 13:50 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تحادث وزير الدّفاع الوطني، عماد مميش، صباح اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، مع فابريزيو سادجو، سفير إيطاليا بتونس الجديد.

وثمّن وزير الدفاع، بالمناسبة، "العلاقات التاريخية والصداقة العريقة التي تجمع البلدين"، قائلا إن إيطاليا "تعدّ من أهم شركاء تونس على مرّ التاريخ، إذ تربطهما التحديات الأمنية ذاتها".

كما ثمّن "تفاعل إيطاليا مع مشاغل تونس الأمنية والتنموية واستعدادها لتعزيز التعاون بين الجانبين في إطار الثقة والاحترام المتبادل"، وفق بلاغ لوزارة الدفاع.

من جهته أعرب السفير الإيطالي، عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والتنموي، سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة العمل على "تطوير قدرات الجيش التونسي، بما يضمن استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسّط التي تشهد تحدّيات أمنية كبرى".

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