بطولة السعودية: النصر يفوز على الوحدة برباعية رونالدو ويحافظ على الصدارة

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 08:54 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على الوحدة بأربعة أهداف دون رد امس الخميس لحساب الجولة السادسة عشرة من البطولة السعودية لكرة القدم.
وسجل النجم البرتغالي أربعة أهداف /سوبر هاتريك / في الدقائق (21 و40 و53 من ركلة جزاء و61).
ورفع النصر رصيده إلى (37) نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته. وبالمقابل توقف الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد (15) نقطة.
وفي الجولة ذاتها، فاز الشباب على الباطن بأربعة أهداف مقابل هدفين، والفتح على التعاون بهدفين مقابل هدف.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261420



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 10 فيفري 2023 | 19 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:23 17:56 15:30 12:40 07:14 05:46
Babnet
Babnet11° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
10.8 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-913°-814°-615°-615°-6
  • Avoirs en devises
    22243,5

  • (9 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33187 DT        1$ =3,09952 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 fév)   981,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   