بطولة السعودية: النصر يفوز على الوحدة برباعية رونالدو ويحافظ على الصدارة

قاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على الوحدة بأربعة أهداف دون رد امس الخميس لحساب الجولة السادسة عشرة من البطولة السعودية لكرة القدم.

وسجل النجم البرتغالي أربعة أهداف /سوبر هاتريك / في الدقائق (21 و40 و53 من ركلة جزاء و61).

ورفع النصر رصيده إلى (37) نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته. وبالمقابل توقف الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد (15) نقطة.

وفي الجولة ذاتها، فاز الشباب على الباطن بأربعة أهداف مقابل هدفين، والفتح على التعاون بهدفين مقابل هدف.



