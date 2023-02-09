وقفة احتجاجية لعمال الحضائر أمام قصر الحكومة للمطالبة بدمجهم في المؤسسات العمومية

نفذت تنسيقية عمال الحضائر صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة إحتجاجاً علىما أسموه "سياسات المماطلة و التسويف" التي تنتهجها الحكومة تحت تعلات تقنية وبيروقراطية في علاقة بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 على حد تقديرهم .وتأتي هذه الوقفة تحت شعار "فاض الكاس" وهو شعار رفعته تنسيقية عمال الحضائر للدعوة لتفعيل وعود الحكومة بادماجهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام في مختلف المؤسسات والمنشآت الوطنية في كامل تراب الجمهوريةو أكد منسق عمال الحضائر جمال الزموري في هذا الصدد أن هذه الوقفة جاءت للمطالبة بانتداب دفعتين من عمال الحضائر في 2023 كتعويض على التأخير الذي وقع في إجراءات انتداب الدفعة الاولى مؤكدا رفض تنسيقيات عمال الحضائر لطريقة الانتداب التعجيزية التي تم اعتمادها مع الدفعة الأولى والمطالبة بعدم اعتمادها مع بقية الدفعات.وبيّن أن الحكومة وضعت شروطا للانتداب غير مقبولة مثل شرط السن الذي لا يتجاوز 35 سنة في حين أن نسبة هامة من عمال الحضائر تجاوز سنهم 40 سنة مشددا على ضرورة تفعيل الزيادة و صرف المفعول الرجعي للزيادات المخصصة لعمال الحضائر مع تفعيل الوعود المقدمة بخصوص التغطية الاجتماعية و الصحيةكما دعا الحكومة الى ضرورة الإلتزام بوعودها في الآجال المخصصة لانتداب بقية الدفعات و التصريح بكل شفافية بعدد العملة الذين باشروا أعمالهم من الدفعة الأولى و تعويض من لم يباشر بمن يليه في القائمة مؤكدا أن تنسيقيات عمال الحضائر تدافع على حقها في الانتداب العادل بعيدا عن كل توظيف سياسي و مطالبهم تنبع من حق دستوري و هو الحق في شغل يليق بكرامة الانسان حسب تقديرهيشار الى أن تنسيقيات عمال الحضائر حضرت بالعشرات في ساحة القصبة مهددين الحكومة بالدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب