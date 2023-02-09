إنقاذ حياة عشرة مرضى بعد موافقة 4 عائلات على التبرع بأعضاء أفراد منها في حالة موت دماغي

Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 12:22 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تم منذ بداية السنة الجارية، إنقاذ حياة عشرة مرضى بعد أن وافقت 4 عائلات على التبرع بأعضاء أفراد منها كانوا في حالة موت دماغي، وفق ما أفادت به المسؤولة عن التحسيس بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، بثينة زناد اليوم الخميس.

وبلغت عمليات زرع الأعضاء وفق ما أكدته زناد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، منذ بداية العام الجاري إلى حدود أمس الأربعاء الموافق لـ 8 فيفري الحالي، 10 عمليات توزعت بين عمليتي زراعة قلب، وعمليتي زراعة كبد، و6 عمليات زراعة كلى، من متبرعين توفوا دماغيا.

واعتبرت المسؤولة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء أن نسق التبرع بالأعضاء منذ بداية العام يسير بشكل جيد على غرار السنة الماضية.
وقد وافقت، خلال العام الماضي، 25 عائلة على التبرع بأعضاء أفراد كانوا في حالة موت دماغي، ما أمكن من القيام بـ 52 عملية زرع أعضاء منهم 12 زراعة قلب و7 زراعة كبد و33 زراعة كلى، بحسب زناد.

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